شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. صحو بالإمارات حار بالكويت والبحرين وغائم بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة حيث تشهد السعودية سماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات نجران، جيزان وعسير تمتد إلى الباحة، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط المملكة. وإلى التفاصيل...

السعودية توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات نجران، جيزان وعسير تمتد إلى الباحة، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط المملكة. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. البحرين البحرين أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الأربعاء في مملكة البحرين سيكون حاراً ويكون حسناً خلال الليل الرياح شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً في وقت لا من النهار. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر . درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية. الرطوبة النسبية العظمى 75% والصغرى 10%.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظھر شرقاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نھاراً.



وأوضح المركز – في بيانه اليومي – أن حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ، وسيحدث المد الأول عند الساعة 20:43 والمد الثانى عند الساعة 05:01 و الجزر الأول عند الساعة 12:29 والجزر الثاني عند الساعة 22:23.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:32 والمد الثاني عند الساعة 02:24 والجزر الأول عند الساعة 08:21 والجزر الثانى عند الساعة 21:46.

ليلًا مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة، ونهارًا حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .