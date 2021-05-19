شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. خبير تقني يكشف عن ميزة جديدة لمنصة «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف عبدالعزيز الرشيد، الخبيرالتقني والمهتم بالبرمجة والتطبيقات عن ميزة جديدة تتاح بالتدريج لمستخدمي منصة تويتر للتغريدات القصيرة.

وأكد “الرشيد” عبر حسابه على تويتر أنه يمكن الآن مشاهدة الفلييت (ستوري تويتر) في الصفحة الرئيسية، وذلك بالضغط على صورة حساب الشخص.

وفي وقت سابق، أعلن موقع تويتر عن أداة جديدة تحمل اسم “تيب جار” tip jar أو (علبة الإكراميات)، وهي تتيح للمستخدمين الدعم بمبالغ مالية للمغردين المفضلين لديهم.

والأداة الجديدة تعد المرحلة الأولى من خطة لاستحداث طرق جديدة لتقديم الدعم والحصول عليه عبر تويتر، من خلال المال.