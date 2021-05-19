شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير مهم من «الطب البديل» بشأن استخدام عشبة «الجعدة» للأغراض العلاجية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي من استخدام عشبة الجعدة للأغراض العلاجية من قبل غير المختصين، خاصة الأطفال وكبار السن.

وقال المركز عبر حسابه على تويتر: إن العشبة قد تسبب أعراضاً خطيرة للجسم، مثل تسمم الجهاز الهضمي ونزلة معوية حادة وهبوط في سكر الـدم، وتهدد وظائف الكبد والكلى.

وأهاب بأفراد المجتمع رفع مستوى الحذر وتحري الدقة في المصادر التي يحصلون على الأعشاب الطبيعية الخام منها، ومدى مصداقية من يقدمها لهم لغرض العلاج تفادياً لهذه الأعراض الخطيرة التي قد تؤدي للوفاة.