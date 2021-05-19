آسوس تطلق هاتفيها Zenfone 8 وZenfone 8 Flip

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة آسوس رسميا هاتفها الذكي Zenfone 8 الجديد من الفئة الفاخرة.. تعرف على المواصفات



وأوضحت الشركة التايوانية أن جهازها الجديد يأتي بحجم صغير نسبيا لسهولة استعماله بيد واحدة؛ حيث يتضمن شاشة قياس 5.9 بوصة ولا يزيد وزنه عن 169 جراما، كما أنه يتضمن نفس التجهيزات التقنية المتوافرة في الموديلات المنافسة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي آسوس Zenfone 8 الجديد على شاشة AMOLED قياس 5.9 بوصة بدقة الوضوح 1080 x 2400 بيكسل، ويمكن للمستخدم الاختيار بين معدل تنشيط صورة 60 و90 و120 هرتز.

وينبض بداخل الهاتف الذكي الجديد معالج كوالكوم Snapdragon 888 5G وذاكرة وصول عشوائي بسعة حتى 16 بوصة، وذاكرة داخلية 128 و256 جيجابايت مع دعم إمكانية استعمال بطاقتي SIM مع ذاكرة.

وتروج الشركة التايوانية لهاتفها الذكي الجديد من خلال بطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة وتمتد فترة تشغيلها إلى يومين، ولا يدعم الهاتف الذكي الجديد وظيفة الشحن اللاسلكي، ولكن تتوافر به وظيفة الشحن السريع بقدرة 30 وات.

وعلى عكس الاتجاه السائد نحو الاعتماد على المزيد من الكاميرات يأتي هاتف آسوس الجديد مزودا بكاميراتين فقط من تطوير شركة سوني، مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل وكاميرا ذات زاوية عريضة للغاية بدقة 12 ميجابيكسل مع دعم وظيفة التثبيت البصري.

ويعتمد الهاتف الذكي آسوس Zenfone 8 الجديد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 11، كما يمكن ضبط العديد من الإعدادات عن طريق المشغل الخاص بشركة آسوس، مثل حسابات المستخدم المزدوجة لتطبيقات التراسل الفوري الشهيرة، والتحكم عن طريق الإيماءات أو وضع الألعاب، وأكدت الشركة التايوانية على طرح "اثنين" من التحديثات الرئيسية لنظام التشغيل على الأقل.

وأعلنت شركة آسوس أيضا عن إطلاق الموديل الجديد من الهاتف الذكي Zenfone 8 Flip، وأكدت أن الإصدار 8 يأتي كالمعتاد بكاميرا رئيسية دوارة، يمكن استعمالها ككاميرا سيلفي عن طريق محرك كهربائي، وتعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل والكاميرا ذات الزاوية العريضة للغاية بدقة 12 ميجابيكسل بالإضافة إلى كاميرا مقربة بدقة 8 ميجابيكسل مع زووم بصري 3x.

وتروج شركة آسوس للكاميرا الدوارة من خلال إمكانية التقاط صور بانورامية ولقطات بزوايا تصوير غير عادية، وتهدف الشركة التايوانية من خلال ذلك إلى جذب انتباه مدوني الفيديو، الذين يرغبون في القيام بتسجيلات السيلفي دون التخلي عن الجودة، وللحفاظ على الكاميرا الدوارة فإنها تعود إلى موضعها الأصلي تلقائيا في حالة السقوط أو الصدمات، وتتضمن الحافظة المرفقة مزلاجا لتثبيت الكاميرا.

وتشتمل التجهيزات التقنية للهاتف الذكي Zenfone 8 Flip على شاشة قياس 6.67 بوصة وبدقة وضوح (1080 x 2400 بيكسل) ومعالج كوالكوم Snapdragon 888 5G مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت، مع بطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة لا تدعم وظيفة الشحن اللاسلكي، ولا يتعدى وزنه 230 جراما.