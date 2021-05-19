هل فحوصات الغدة الدرقية مهمة لمرضى السكري؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن فحوصات الغدة الدرقية مهمة لمرضى السكري، لأن للغدة الدرقية تأثير كبير على الأيض، أي على مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري.



وأوضح المركز الألماني أن فرط نشاط الغدة الدرقية يؤدي إلى إبطاء إفراز الأنسولين، ما ينجم عنه ارتفاع مستوى السكر في الدم، في حين يتسبب قصورها في إبطاء الأيض فيقل الاحتياج إلى الأنسولين، وبذلك يرتفع خطر انخفاض مستوى السكر في الدم مع حصول مرضى السكري على الكمية المعتادة من الأنسولين.

وتتمثل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية، في ارتفاع ضغط الدم، واضطرابات ضربات القلب، والعصبية، واضطرابات النوم، وفقدان الوزن، والإسهال، والتعرق الزائد، واضطرابات الدورة الشهرية لدى السيدات، وتساقط الشعر، وتقلب المزاج حتى العدوانية، والإرهاق، والوهن.

أما أعراض قصور الغدة الدرقية فتتمثل في الضعف والإجهاد السريع، وانخفاض الأداء الذهني، وضعف الذاكرة، والاكتئاب، وتورم الوجه، وجفاف وخشونة الجلد، والحساسية للبرودة، وتقصف الشعر، وهشاشة الأظافر، وخشونة الصوت، وزيادة الوزن، والإمساك، وانخفاض ضغط الدم، واضطرابات الدورة الدموية، وانخفاض الرغبة الجنسية.

وعلى مريض السكري استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض لتشخيص مشاكل الغدة الدرقية وعلاجها في الوقت المناسب.