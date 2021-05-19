دراسة: الأجسام المضادة لكورونا تستمر في الجسم 8 شهور على الأقل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت دراسة لمستشفى سان رافائيل في مدينة ميلانو الايطالية أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا تستمر في الجسم ثمانية أشهر على الأقل لأغلب الحالات.



ووفقاً للدراسة التي نشرتها مجلسة (نيتشر كومنيكشنز) الثلاثاء، فإن المرضى الذي تنتج أجسامهم أجساماً مضادة في أول 15 يوماً من الإصابة، تكون إصابتهم بأعراض خطيرة أقل.

وتمت الدراسة على 162 مريضاً إيجابياً بكورونا بأعراض مختلفة، وخلصت إلى أن الأجسام المضادة تظل في أجسامهم 8 أشهر، بغض النظر عن خطورة المرض وسن المرضى ووجود أمراض مسبقة.

وكان قد تم الحصول على أول عينات دم من المرضى في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2020 والأخيرة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وأكدت الدراسة أن "بعد ثمانية أشهر من التشخيص، كان هناك ثلاثة مرضى فقط ليس لديهم أجسام مضادة".

وأكدت أن 79% من المرضى أنتجت أجسادهم أجساما مضادة خلال أول اسبوعين من بداية الأعراض، ومن يحدث لهم ذلك، تعرضوا لآلام ومضاعفات خطيرة.