شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تعلن إرسال مساعدات إغاثية طبية إلى الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الإعلام الباكستاني تشودرى فؤاد حسين، أن بلاده قررت إرسال مساعدات إغاثية طبية إلى فلسطين لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى.

وقال حسين -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الباكستانية- إن القرار بهذا الصدد تم اتخاذه في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش الوضع السائد فى فلسطين، وأعرب عن القلق البالغ إزاء حالة الفلسطينيين، منوها بأن مجموعة من وزراء الخارجية لمختلف الدول الإسلامية سيشاركون في الجلسة الطارئة للجميعة العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد لمناقشة الأوضاع الراهنة في فلسطين إثر استمرار الغارات الإسرائيلية فى غزة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة، بلغت 217 شهيدا و1500 جريح.



وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه من بين الشهداء 63 طفلاً و36 سيدة و16 مسناً، بالإضافة الى 1500 إصابة بجروح مختلفة، منها 50 إصابة شديدة الخطورة، و370 إصابة في الأجزاء العلوية، منها 130 إصابة بالرأس، مشيرة إلى أنه من بين الإصابات 450 طفلا و295 سيدة.