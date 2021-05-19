شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الإفريقى يندد بالتدخلات الأجنبية فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مجلس السلم والأمن الإفريقى - في اجتماعه اليوم حول ليبيا - إلى تنسيق الدعم لجميع أصحاب المصلحة فى ليبيا، وندد بالتدخلات الأجنبية.

وأوضح مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكول أديوى، في الكلمة التى ألقاها (عن بُعد) نيابة عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى محمد، أنه شدد على توطيد الاستقرار والسلام والانتعاش الاقتصادى.

وأشار السفير أديوى - من خلال حسابه على تويتر- إلى أن مجلس السلم والأمن الإفريقى ندد بالتدخل الأجنبى، ودعا إلى خروج المرتزقة من الأراضى الليبية.

وأكد جاهزية الاتحاد الإفريقى لتقديم المساعدة الفنية إلى ليبيا في الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر 2021.