شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تدعو طرفى الصراع الفلسطينى والإسرائيلى للوقف الفورى لإطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت روسيا، طرفى الصراع الفلسطينى الاسرائيلى إلى الوقف الفورى لإطلاق النار، وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، فى تصريح أورته قناة روسيا اليوم/الإخبارية/ إن روسيا تبقى على اتصال دائم مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، إضافة إلى اتصالاتها المستمرة مع أعضاء اللجنة الرباعية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط (روسيا، الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي) ومع شركاء موسكو في المنطقة العربية.

وتابع: "الاتصالات مستمرة لكن لا يوجد -للأسف - تقدم يذكر في تحقيق وقف إطلاق النار.. إنه شيء لا بد من تنفيذه بلا إبطاء من كلا الطرفين.. وبالطبع يجب الجلوس إلى طاولة المفاوضات والعمل على الوصول إلى اتفاق".