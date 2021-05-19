شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأوروبى: أولوياتنا فى دعم تونس ستتمحور حول التغير المناخى والطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس التونسى قيس سعيد، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، وذلك على هامش زيارته لباريس للمشاركة فى قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس التونسي تحدث خلال اللقاء عن الصعوبات التي تشهدها اقتصاديات العالم عموما، والاقتصاديات الإفريقية بالأخص، جراء تواصل تفشي جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/.

ووفقا للبيان فقد أكدت أوديل رينو باسو -من جانبها- أن أولويات عمل البنك فى الفترة القادمة ستتمحور حول التغير المناخى والطاقة والإسكان والرقمنة، مضيفة أن هذه القطاعات توفر لتونس والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فرصا واعدة للتعاون والشراكة.