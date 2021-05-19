تجار الكضيه

الكويت - هبة التوبجي - بدأت قضية فلسطين منذ احتلالها من قبل الجيش البريطاني إبان الحرب العالمية الأولى حيث وقعت فلسطين تحت الوصاية البريطانية ومن هنا بدأت قصة التحضير لدخول اليهود حيز التنفيذ والتخطيط بإطلاق الحكومة البريطانية وعد بلفور في نوفمبر 1917 م واستمر اليهود في تنفيذ وعدهم بمساندة الحكومة البريطانية حتى نقطة التحول بعد الحرب العالمية الثانية 1945 م حيث قررت بريطانيا الانسحاب من فلسطين تمهيدا لسيطرة اليهود فيما أسموه حل التقسيم في نوفمبر 1947 م ثم أعقب ذلك العديد من الحروب والثورات إلى يومنا هذا.

منذ بداية القضية الفلسطينية والعرب والمسلمين يساندون قضيتهم الأولى ( القضية الفلسطينية) وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والتي قدمت أغلى ما تملك وهم أبنائها دفاعا عن أرض فلسطين الذين استشهدوا على أرض فلسطين ودفنوا بها ناهيك عن الدعم المادي السخي والدفاع عن القضية في كافة الهيئات والمنظمات الدولية مرورا باستضافة إخواننا الفلسطينين المهجرين ومعاملتهَم كمواطنين لهم كافة الحقوق ولازالت المملكة تدافع عن قضية فلسطين بعيدا عن أي مزايدات أو اتهامات ويكفينا من التاريخ موقف الملك فيصل رحمه الله.

استغل بعض قادة الفصائل والسلطة الفلسطينية الكضية وأصبحوا يتاجرون بها في كل محفل ولقاء حتى دب الصراع بينهم لتقاسم أطماع الكضية وبوصول محور الشر في الشرق الأوسط إيران إلى السيطرة على بعض الفصائل الفلسطينية وجعلهم أذرع لمطامعها وخدمة مخططاتها زاد تجار الكضية وأصبحت فلسطين بالنسبة لهم أداة للتغرير بالبسطاء من أهل فلسطين والعرب والمسلمين لتوجيه اتهامات باطلة للمملكة العربية السعودية ونحن نعلم ما هي أطماع مثل هؤلاء الموجهين في فلسطين ولبنان والعراق وسوريا من اتابع إيران ولا أدل على ذلك من ظهور قادتهم بعيدا عن أرض القضية وبعيدا عن القصف اليهودي عبر القنوات الفضائية متحدثين عن الم شعب هم تجار كضيته.

ختاما يجب أن لا نخلط بين تجار الكضية الذين يتنافسون في تحقيق مصالحهم الخاصة من جمع أموال أو خدمة الفرس وبين قضيتنا الحقيقية القضية الفلسطينية وأهلها الشرفاء الذين نتألم لما يصيبهم والذين يدافعون بصدق وعقيدة صادقة عن القدس الشريف وسنظل معهم في قضيتنا إلى أن ينتصروا بإذن الله .

#أكسجينيات : بسبب التركيب البلوري أصبح الألماس باهظ الثمن بيننا الفحم رخيص الثمن ، كذلك الحال عندما تتاجر بقضية وطنية تصبح رخيص الثمن.

بقلم : مفرح بن مانع الغامدي

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