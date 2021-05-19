موريتانيا تدعو دول المغرب العربى لاجتماع تشاورى لمؤازرة فلسطين

القاهرة - سامية سيد - دعت موريتانيا نظيراتها فى اتحاد المغرب العربي إلى عقد اجتماع تشاورى على مستوى وزراء الخارجية لمؤازرة الشعب الفلسطينى وذلك يوم غد الخميس.

وقالت وزارة الخارجية الموريتانية، في بيان الليلة: " إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تدعو إلى عقد اجتماع افتراضي لاتحاد المغرب العربي على مستوى وزراء الخارجية يوم الخميس المقبل الموافق 20 مايو الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت العالمي للتشاور وتنسيق الجهود المغاربية لمؤازرة الشعب الفلسطيني الشقيق بما من شأنه أن يكفل الحماية لأرضه وأرواحه وممتلكاته، ويمهد السبيل لحل عادل دائم ينهي معاناته طبقا لما يقضي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخطة السلام العربية".



وأكد بيان الخارجية الموريتانية ضرورة إسهام كل من موقعه في حماية فلسطين مقدسات وشعب وأرض، مشيرا إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد، منذ أيام، تناميا غير مسبوق للتنكيل بالمدنيين الأبرياء في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وتهجير المقدسيين قسرا لصالح الاستيطان، وتسخير آلة الحرب الإسرائيلية، جوا وبرا وبحرا، لقتل النساء والأطفال والشيوخ، وتدمير مرافق الحياة في القطاع المنهك بسنوات خانقة من الحصار، في صمت دولي رهيب عن تنصل إسرائيل من واجباتها كسلطة احتلال وانتهاكها السافر لمقتضيات القانون الدولي وللقرارات الأممية.



وفي سياق آخر ذي صلة، أعلنت الأحزاب السياسية الموريتانية ومنظمات المجتمع المدني عن تنظيم مسيرة حاشدة "نصرة للأقصى وفلسطين ودعما للمقاومة في غزة"، حيث ستنطلق المسيرة وصولا إلى مقر الأمم المتحدة في العاصمة نواكشوط.



وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد عبر لنظيره الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي عن موقف موريتانيا الثابت من القضية الفلسطينية.