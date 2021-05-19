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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وإغلاق مقهى يقدم «الشيشة» في مكان مغلق بالرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ضبط مراقبو أمانة منطقة الرياض مقهى يقدم “الشيشة” لزبائنه في مكان مغلق، دون مراعاةٍ لخطورة ذلك السلوك المهدد لسلامة مرتاديه، في مخالفة للبروتوكولات الصحية.
وأكدت أمانة منطقة الرياض، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إغلاق الموقع واستدعاء مالكه لتطبيق العقوبات النظامية الرادعة.
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