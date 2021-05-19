شكرا لقرائتكم خبر عن «تم القبض»..الأمن العام ينشر تفاصيل العمليات الأمنية الأخيرة ويكشف هوية الجناة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استعرض الأمن العام عددًا من الجرائم التي تمكن من القبض على مرتكبيها خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر”، يتضمن تلك الجرائم، والتي شملت القبض على مواطنين ارتكبا جريمة سطو مسلح على إحدى الصيدليات في جدة.

كما ألقى الأمن العام القبض على مواطن يمارس التفحيط ويدهس أحد المشاة خلال خروجه من أحد المساجد في الرياض.

وتم القبض على مواطن و3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية، تورطوا في عدد من الجرائم بالرياض، تمثلت في سرقة المتاجر وما تحويه من أموال باستخدام مركبتين مسروقتين، وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ 250 ألف ريال.

وضُبط 6 مواطنين قاموا بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات في حائل، معرضين حياتهم للخطر وتصوير ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي

وتمكن الأمن العام من القبض على 3 مواطنين يديرون مصنعًا للخمور بالرياض، وبحوزتهم 420 عبوة خمر معدة للبيع.

وأوقف الأمن العام مجموعة من الأشخاص يؤدون رقصة شعبية، تحولت إلى مضاربة جماعية في جدة، نتج عنها بعض الإصابات.