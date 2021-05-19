شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 مقيمين سرقوا مليون و500 ألف ريال من مركبة نقل أموال بجدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، اثنان ارتكبا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال في محافظة جدة وسلب مبلغ (1,500,000) ريال، وإطلاق النار على أحد العاملين في إحدى المؤسسات بعد هروبهم لفتح صناديق الأموال، وآخر قام بإيوائهم.
وضبطت شرطة مكة بحوزة المتهمين سلاح مسدس، وتم استرداد مبلغ (1,475,000) ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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