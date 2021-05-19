شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» يضيف ميزة القفل لإخفاء الصور الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت الخبير في الشأن التقني أسامة الضاوي، عن إضافة قفل لتطبيق صور جوجل والذي يتيح ميزة إخفاء الصور الخاصة. وقال الضاوي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تم إضافة قفل لتطبيق صور جوجل يمكن أن تضعه لبعض الملفات لإخفاء بعض الصور الخاصة”.

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