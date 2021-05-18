شكرا لقرائتكم خبر عن تزامناً مع انطلاق رحلات السفر الدولية..58 ألف مسافر من مطار المؤسس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد عصام فؤاد نور، أن أعداد الرحلات الدولية المغادرة والقادمة منذ أمس الأثنين،بلغت 340، رحلة على متنها 58706 مسافرين.

كما بلغت الرحلات الدولية المغادرة لكافة المحطات المسموح السفر إليها 91 رحلة على متنها 8769 مسافراً، تمّ اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة عليها كتطبيق «توكلنا»، وصحة المستندات الخاصة بالمسافرين، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأشار إلى أنه وفقاً لتوجيه الهيئة العامة للطيران المدني، سيتم قريباً العمل على نقل عدد إضافي من شركات الطيران العاملة في المملكة من الصالة الشمالية لصالة رقم 1.