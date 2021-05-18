شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تصادم على إحدى الطرق بسبب الانشغال بغير القيادة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقوا من خلاله وقوع تصادم بسبب انشغال قائد المركبة بغير القيادة.

وظهر خلال المقطع، الذي التقطته كاميرا مثبتة في إحدى السيارات، مركبة مسرعة لم يتمكن قائدها من السيطرة عليها بسبب السرعة واصطدم بالمركبة التي أمامه.

ويؤكد خبراء قيادة السيارات على أهمية الالتزام بقواعد المرور، والانتباه أثناء القيادة وعدم الانشغال بالجوال للحد من الحوادث المرورية.