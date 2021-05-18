شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. سحب ممطرة ونشاط للرياح بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق، غداً الأربعاء.
وتشمل الحالة الجوية سماء غائمة جزئيا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، تمتد إلى الباحة.
كما تشمل الحالة الجوية، بمشيئة الله، نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.
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