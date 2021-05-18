شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة سهلة لتكبير وتصغير عرض مقاطع اليوتيوب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أوضح من خلاله طريقة تكبير عرض مقاطع اليوتيوب بكل سهولة. وقال الرشيد، إنه يمكن تكبير عرض مقاطع اليوتيوب من خلال الضغط على نصف الصفحة والسحب لأعلى. وفي حالة التصغير يتم الضغط على منتصف الصفحة ومن ثم تسحب لليسار ليتم حينها تصغير الفيديو.

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