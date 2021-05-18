السعودية تحبط عملية تهريب 2.7 مليون قرص مخدر في ميناء جدة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الهيئة إنها أحبطت عملية محاولة تهريب نحو مليونين و700 ألف قرص إمفيتامين المخدر مخبأة داخل سقف مقطورة شاحنة.

وأعلنت الهيئة عن القبض على المتورطين في عملية التهريب هذه، وهم ثلاثة متهمين؛ مقيمان من الجنسيتين السودانية والسورية وآخر نازح.

وقالت إنه "تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة".

هذا وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية على موقعها، قبل يومين، عن ضبط نحو مليونين و312 ألف حبة من الكبتاغون مخبأة داخل شاحنة براد قادمة عبر منفذ ميناء جدة.

يذكر أنه في 21 نيسان/ أبريل الماضي، تمكنت الجمارك السعودية أيضا من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة، بلغت أكثر 5.3 مليون حبة مخدرة، مخفية داخل شحنة فواكه قادمة من لبنان.