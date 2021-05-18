لجنة الشؤون الخارجية: كلام وهبة عن دول الخليج لا يعبر عن موقف لبنان الرسمي

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لما نقلته قناة "لبنان 24"، قال جابر: "إن اللجنة بكل أعضائها متضامنة وتستنكر هذا الكلام، فنحن في أمسّ الحاجة إلى التضامن مع لبنان، وهو دولة مواجهة وهو معرض في أي لحظة للاعتداءات الإسرائيلية وبحاجة لكل أشقائه في العالم العربي كي يكونوا إلى جانبه".

وتابع جابر :"إضافة إلى هذا الخطر، فإن لبنان الذي يعاني من الإنهيار المالي والاقتصادي بحاجة أيضا الى أشقائه العرب ويجب أن لا ننسى بأن أحد شرايين الحياة المالية والاقتصادية للبنان هي من أبنائه اللبنانيين الذين يعملون في الدول العربية الشقيقة وفي الدول الصديقة".

وتابع: "وعلى لبنان أن يتعامل بدبلوماسية عالية وحرص شديدين على إقامة أفضل العلاقات مع أصدقائه وأشقائه حتى يستطيع أن يحصل على دعم هذه الدول وأن يبقي علاقاته جيدة مع الجميع".

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وأشار جابر إلى أن "العالم العربي الذي يشهد في هذه المرحلة مصالحات وتعزيزات للعلاقات العربية، من المستغرب في هذا التوقيت أن يصدر مثل هذا الموقف من وزير الخارجية، فيجب أن نكون في هذه المرحلة حريصين على أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب فلبنان بحاجة إلى تضامن الجميع لدعمه في للخروج من محنته التي يمر بها".

وقد أثارت تصريحات وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، حول دول الخليج جدلا واسع النطاق داخل لبنان ورد فعل خليجيا غاضبا، عندما اتهم الوزير في مقابلة إعلامية دول "المحبة والصداقة" بأنها هي من جلب تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) إلى العراق وسوريا.

فيما أكّدت الرئاسة أن "ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس موقف الدولة اللبنانية ورئيسها" مشددة على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج أو في مقدمها السعودية، وحرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها.