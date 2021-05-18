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بوغدانوف يبحث مع السفير السوري تطورات الوضع والتحضير للانتخابات الرئاسية

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "جرى خلال اللقاء تبادل معمق لوجهات النظر حول تطور الوضع في سوريا، وقد تم إيلاء اهتمام خاص لعملية التحضير للانتخابات الرئاسية في ذلك البلد المخطط لها يوم 26 أيار/مايو من العام الجاري، وحضور المراقبين الروس وغيرهم من المراقبين الدوليين المدعوين".

© Sputnik . Mohammed dammour

وأضاف البيان: "جدد الجانب الروسي دعمه الثابت لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها، واستعداده لمواصلة المساعدات المتعددة الأوجه للشعب السوري".

وحدد مجلس الشعب السوري، يوم 20 أيار/مايو الجاري، موعدا للانتخابات الرئاسية للسوريين المقيمين خارج البلاد، في حين ستجري الانتخابات داخل البلاد في 26 أيار/مايو الجاري.

وينافس الأسد في الانتخابات الرئاسية، كلا من الوزير السابق عبد الله سلوم عبد الله، والمعارض محمود أحمد مرعي.

ويتولى الفائز بالانتخابات المقبلة رئاسة البلاد لمدة 7 سنوات، وذلك حسب الدستور السوري وقانون الانتخابات لعام 2014.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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