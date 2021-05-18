شكرا لقرائتكم خبر عن "صلوا لفلسطين".. لبنانية تقدم عملا فنيا حولت فيه بالونات العيد إلى صواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الألم هيمنت على الفنانة اللبنانية فاطمة ضيا، بسبب ماتشهده غزة من اعتداءات وانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، حيث قدمت عملا فنيا حولت فيه بالونات العيد إلى صواريخ دمرت المدينة الفلسطينية، بحسب "سبوتنيك".

اللوحة التى قدمتها ضيا أظهرت فيها أجواء العيد في غزة بأسلوب مرح يظهر فيه الأطفال يلعبون يوم عيد الفطر بالمراجيح، مع أهاليهم الذين قاموا بإطلاق البالونات فرحا وابتهاجا، ولكن خلال فيديو توضيحى محت هذه البالونات وحولتها لصواريخ سوداء، والأطفال إلى قتلى، والمدينة إلى دمار، وعلقت بعبارة "صلّوا لفلسطين".

وتعد فاطمة ضيا، فنانة تشكيلية ومهندسة مساحة، من مواليد عام 1986، جنوب لبنان، واكتشفت موهبتها في الرسم بعمر مبكر.