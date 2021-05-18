شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نشكر مصر على جهودها فى توفير مساعدات لشعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم فى الأمم المتحدة: "إننا نعمل مع المجتمع الدولى لوقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى"، مضيفا: "نرحب بأى جهود توقف العدوان على الشعب الفلسطينى.. نقدر جهود مصر فى توفير الدعم للشعب الفلسطينى، ونقدم الشكر لمصر على جهودها فى توفير مساعدات غذائية وطبية للشعب".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد: "طلبت إصدار بيان للدعوة إلى إرسال مساعدات إنسانية لقطاع غزة"، لافتا إلى أنه نريد كل أشكال الدعم السياسى والإنسانى لفلسطين.

وأوضح: "الشعب الفلسطينى لن يصبر وعلى الاحتلال أن يرحل فورا، وسنتحرك قانونيا عبر محكمة الجنايات الدولية لما تقوم به إسرائيل من جرائم ضد الإنسانية".