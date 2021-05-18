إعطاء 1,5 مليار جرعة من اللقاحات ضد كورونا في العالم

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – أ ف ب: أعطي أكثر من مليار ونصف مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في العالم بعد ستة أشهر من بدء أولى عمليات التلقيح بحسب تعداد لوكالة فرانس برس حتى الساعة 15,30 ت غ الثلاثاء.

بحسب هذه الحصيلة التي تستند الى مصادر رسمية فقد تم اعطاء 1,500,017,337 جرعة على الأقل في 210 دول أو منطقة. وحوالى 60% من هذا الرقم الإجمالي أعطي في ثلاث دول: الصين (421,9 مليونا) والولايات المتحدة (274,4 مليونا) والهند (184,4 مليونا).

لكن قياسا بعدد السكان فإن اسرائيل تتصدر دول العالم في مجال التلقيح اذ هناك ستة اسرائيليين من أصل عشرة نالوا اللقاح بالكامل، تليها دول مثل بريطانيا (54% من السكان تلقوا جرعة أولى على الأقل) والبحرين (50%) والولايات المتحدة (48%) وتشيلي (47%) والاوروغواي (40%).

وفي الاتحاد الأوروبي تم اعطاء أكثر من 200 مليون جرعة لحوالى 32% من السكان بحسب تعداد وكالة فرانس برس.

خلف مالطا (65% من السكان تلقوا جرعة على الأقل) والمجر (49%) اللتين تتقدما بقية دول الاتحاد الأوروبي، فان الدول التي تعد أعلى كثافة سكانية في الاتحاد الاوروبي تراوح النسب فيها حول المعدلات الاوروبية: ألمانيا (37%) وفرنسا (31%) وايطاليا (32%) واسبانيا (33%).

في كل يوم من الأسبوع المنصرم تم إعطاء 3,9 ملايين جرعة في الاتحاد الاوروبي. وبالاجمال فإن حوالى 14% من 1,5 مليار جرعة اعطيت في العالم تمت في الاتحاد الاوروبي الذي يعد اقل من 6% من سكان العالم.

في المقابل، تم إعطاء ال 500 مليون جرعة في العالم بعد أربعة اشهر من حملات التلقيح في 25 آذار/مارس. استغرق الأمر أقل من شهر لمضاعفة هذا المجموع، ثم ما يزيد قليلا على ثلاثة أسابيع للوصول إلى مليار ونصف مليار حقنة تم اعطاؤها.

وثمة 11 دولة لم تبدأ التلقيح بعد: 6 في إفريقيا (تنزانيا وبوركينا فاسو وتشاد وبوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا) واثنتان في أوقيانيا (فانواتو وكيريباتي) واثنتان في آسيا (كوريا الشمالية وتركمانستان) وواحدة في منطقة البحر الكاريبي (هايتي).