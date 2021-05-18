السلمي ‘ نائبا في ادارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية ب نور مكة

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الخليج – زينه الفدح

أصدر المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي – عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة – الدكتور وائل بن حسين الميمني قرارا اداريا يقضي بتكليف الاستاذ /جابر بن عبد الهادي السلمي

نائبا لمديرة إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية للمستشفى .

من جهته قدم السلمي شكره وتقديره للمدير التنفيذي ولمديرة ادارة التواصل والعلاقات بالمستشفى على الثقة الغالية سائلا الله ان يعينه ويوفقه لخدمة مستشفى النور التخصصي وبذل المزيد من الجهود تحقيقًا لتطلعات الإدارة وتوجهاتها .

ويعد السلمي من الكفاءات الادارية والاعلامية بصحة مكة المكرمة حيث عمل مساعداً لمدير ادارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية لما يقارب ١٠ سنوات قبل انتقاله اخيراً لمستشفى النور التخصصي