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الإمارات تستنكر تصريحات وزير خارجية لبنان ضد السعودية ودول مجلس التعاون

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة والعنصرية التي أدلى بها وزير الخارجية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة،التي أساءت إلى المملكة العربية ودول .

واستدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات، مؤكدة أنها تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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