مقتل 4 فلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن 3 فلسطينيين قتلوا خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية وأصيب 72 آخرين، موضحة أن معظم تلك الإصابات بالرصاص الحي بينها 5 حالات حرجة.

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وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن صباح اليوم الثلاثاء، أنه أطلق النار على فلسطيني حاول تنفيذ هجوم في الخليل جنوبي الضفة الغربية، وأكدت الصحة الفلسطينية مقتل الشخص.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مناطق بالضفة الغربية والقدس، وذلك في ظل خروج مظاهرات احتجاجية ضد الممارسات والهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة والمناطق الأخرى.

وتشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، منذ الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من مئتي فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وفي ذات الوقت، تتعرض مدن وبلدات إسرائيلية لقصف بصواريخ فصائل فلسطينية.

وتوالت الدعوات العربية والدولية لاحتواء التصعيد القائم حول قطاع غزة والقدس الشرقية، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية؛ وأجرت روسيا اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية وحركة "حماس" في غزة، في مسعى للوصول إلى التهدئة ومنع تفاقم الأزمة.

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة اشتباكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية، بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.