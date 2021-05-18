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مسيرة حاشدة للتنديد بالاحتلال الإسرائيلى فى قلقيلية

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القاهرة - سامية سيد - شارك مئات الفلسطينيين فى مدينة قلقيلية، مساء اليوم الثلاثاء، في مسيرة حاشدة نصرة للأقصى وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن المسيرة قد انطلقت من ميدان أبو علي إياد وسط المدينة، وصولا إلى المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية، حيث دارت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز والصوت،  ما أسفر عن إصابة العشرات بالاختناق.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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