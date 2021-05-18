شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة حاشدة للتنديد بالاحتلال الإسرائيلى فى قلقيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مئات الفلسطينيين فى مدينة قلقيلية، مساء اليوم الثلاثاء، في مسيرة حاشدة نصرة للأقصى وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن المسيرة قد انطلقت من ميدان أبو علي إياد وسط المدينة، وصولا إلى المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية، حيث دارت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز والصوت، ما أسفر عن إصابة العشرات بالاختناق.