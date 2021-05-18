هل المحصن بجرعة أولى من لقاح «كورونا» ينقل العدوى؟.. «الصحة» توضح

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا من شخص محصن تلقى جرعة أولى من اللقاح. وأبانت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع”تويتر”، أنه بشكل عام يعمل اللقاح على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها، وهذا لا يعني أنك لن تنقل الفيروس عند الإصابة لذا ينبغي الالتزام بالإجراءات وإتمام الفترة اللازمة للعزل.

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