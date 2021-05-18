السعودية تبدأ تفعيل قرار بشأن تدخين "الشيشة والمعسلات" في مقاهي جدة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "عكاظ"، فإن الأمانة بدأت أمس الاثنين في العمل بقرار السماح بعودة الشيشة والمعسلات في الأماكن المفتوحة بالمقاهي.

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وأوضحت الصحيفة أنه جرى اقتصار دخول المقاهي على المحصنين من وباء كورونا.

وشددت أمانة جدة على أنها ستكثف الرقابة على كافة المقاهي المتخصصة في تقديم الشيشة والمعسلات وفق الخطط الرقابية المعتمدة رسميا.

وأوضحت الأمانة أنها ستلزم هذه المقاهي بامتثال البروتوكولات الوقائية بهدف توفير بيئة آمنة والحد من انتشار وباء كورونا.

وتشمل الاشتراطات الصحية اللازمة لعودة عمل المقاهي، التحقق من أن جميع العاملين في المقهى محصنون بجرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا أو متعافون.

ووفقا لهذه الاشتراطات فإنه يمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام، وينبغي تقديمها في الأماكن المفتوحة فقط.

وتنص الاشتراطات أيضا على ضرورة الالتزام بالتباعد بين الطاولات والجلسات وفقا للضوابط المعتمدة في المملكة.