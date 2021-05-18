شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يوجه القوات المسلحة بتجهيز مستشفى ميدانى جديد بسعة 100 سرير فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، القوات المسلحة للمملكة بتجهيز مستشفى ميدانى عسكرى جديد فى قطاع غزة "سيكون بأعلى المواصفات الطبية" وسط استمرار الغارات الإسرائيلية.

وأفادت وكالة "بترا" الأردنية الحكومية، فى بيان نشرته اليوم الثلاثاء: "بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية وبالتنسيق مع مديرية الخدمات الطبية الملكية، للبدء فورا بتجهيز مستشفى ميدانى عسكرى جديد فى قطاع غزة".

ويشتمل المستشفى على 100 سرير، بالإضافة إلى قسم طوارئ وغرف عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى وإسناده بكافة الطواقم الطبية اللازمة، للمساهمة فى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية وإجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

ويأتى تجهيز هذا المستشفى انطلاقاً من الدور الإنسانى النبيل الذى يحمله الجيش العربى من خلال إرساله للمستشفيات الميدانية والمحطات الجراحية للعديد من دول العالم التى يقع فيها كوارث بشرية أو طبيعية لتقديم العون والمساندة لهم.

وكانت القوات المسلحة قد عززت المستشفى الميدانى الأردنى فى غزة بمستشفى ميدانى متحرك مجهز بكافة المهام والمعدات الطبية والكوادر الطبية اللازمة لمساندة الجهود الطبية فى القطاع.