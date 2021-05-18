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إصابة طفلة فلسطينية بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال فى "الشيخ جراح"

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القاهرة - سامية سيد - أصيبت طفلة فلسطينية، تدعى صبرين الكسواني (12 عاما)، بجروح وصفت بالخطيرة خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة مساء اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه الطفلة أثناء تواجدها في منزلها القريب من المنازل المهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح، وقد نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني في القدس إنه تم تسجيل اصابة ٤١ مقدسيا، منهم اصابة بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في باب العامود والشيخ جراح.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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