شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل ورفلة تطالب رئيس الحكومة الليبية بتأجيل زيارته إلى بنى وليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المجلس الاجتماعى لقبائل ورفلة الليبية، اليوم الثلاثاء، بضرورة تأجيل زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إلى مدينة بني وليد يوم الخميس المقبل.

وأكد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة في بيان له ترحيب المجلس بالزيارة المزمعة لرئيس الحكومة، مشيرًا إلى أن طلبه تأجيل الزيارة يهدف لضرورة ألا تكون ذات طابع روتيني ومفاجئ، لافتًا إلى أنه في حل من هذه الزيارة وما يترتب عليها.

ويسعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى زيارة مدينة بني وليد للقاء عدد من مشايخ وأعيان قبائل ورفلة – أكبر قبائل ليبيا عددا – وذلك لبحث عدد من الملفات أبرزها المصالحة الوطنية.

ويبلغ عدد أبناء قبائل ورفلة حوالي 800 ألف شخص وهو ما يمثل خمس عدد سكان ليبيا الذي يقدر بحوالى 6 مليون شخص وفق آخر إحصائية رسمية، وتعد قبائل ورفلة أحد أبرز القبائل الليبية الفاعلة في المشهد السياسي والعسكري والاجتماعي ولها حضور بارز في كافة القضايا.