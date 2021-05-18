شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الخليجى يطالب باعتذار عن تصريحات وزير خارجية لبنان والإمارات تستدعى السفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، إن تصريحات وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى "تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين دول المجلس ولبنان"، بحسب "واس" .

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن رفضه واستنكاره لما تضمنته تصريحات وزير الخارجية والمغتربين فى حكومة تصريف الأعمال فى الجمهورية اللبنانية شربل وهبة، خلال مقابلة تلفزيونية وما ورد فيها من إساءات مشينة بحق دول مجلس التعاون الخليجى وشعوبها وكذلك الإساءة بحق المملكة العربية السعودية.

وأكد الحجرف على المواقف الثابتة والراسخة التى قامت بها دول مجلس التعاون الخليجى لدعم الشعب اللبنانى ، تلك المواقف والتى يشهد التاريخ لها والتى تهدف إلى سلامة لبنان و دعم استقراره وأمنه، وأن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين دول المجلس ولبنان .

وطالب الحجرف وزير الخارجية والمغتربين فى حكومة تصريف الأعمال فى الجمهورية اللبنانية بتقديم اعتذار رسمى لدول مجلس التعاون الخليجى وشعوبها نظير ما بدر منه من إساءات غير مقبولة على الإطلاق.

وبدورها، أعربت وزارة الخارجية و التعاون الدولى بالامارات عن استنكارها و استهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة و العنصرية التى أدلى بها معالى شربل وهبة وزير الخارجية بالجمهورية اللبنانية فى حكومة تصريف الأعمال و التى أساءت إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

و استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولى سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة و سلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات مؤكدة أنها تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية و لا تنسجم مع العلاقات التاريخية التى تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.