شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى شرق نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز بيت فوريك، شرق نابلس.

وأفاد رئيس مجلس بيت فوريك حسين حج محمد، لـ"وفا"، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي و"المطاطي" خلال المواجهات، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص "المطاطي"، والعشرات بحالات اختناق.

وأضاف أن فرقة مشاة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة.