شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن عربى مع القضية الفلسطينية عبر هاشتاج "غزة تنتصر للقدس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر هاشتاج "غزة تنتصر للقدس"، ضمن الأكثر تداولا فى الترند المصرى، اليوم الثلاثاء، لدعم القضية الفلسطينية، على خلفية الأحداث الأخيرة، والمواجهات العنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وغرد أحد المدونين عبر الهاشتاج، داعيا المجتمع الدولى لرفع الظلم عن الفلسطينيين، قائلا: "العالم صامت أمام الانتهاكات الإسرائيلية، ومحدش عايز يتدخل، لازم العالم يتحرك".



هاشتاج غزة تنتفض للقدس

وقال أحد المغردين: "تخيل وزير المخابرات الإسرائيلية، يقرر قطع الكهرباء عن غزة، ضعف معلوماته الاستخباراتية ميدانيا، تجعله يتخذ قرارات إنتقامية، غزة تقاوم، غزة تنتصر للقدس".



أحد التغريدات



إحدى التدوينات

وقال آخر: "أنتم فقط من تقبل رؤوسكم، اللهم انصر إخوانا فى فلسطين الأبية"، وغرد مدون آخر: "تحيا مصر وفلسطين، نصركم الله يا إخوتنا ورحم الله شهدائكم وشفا الله عن المصابين وصبركم الله وعوضكم خيرا إن شاء الله"، فيما غرد مدون أخر: "نحن لسنا متضامنون نحن أصحاب القضية"، وقالت مدونة أخرى :" مِن مِصر، هُنا فـلَسْــطِين".



التدوينات



التغريدات



غزة تنتصر للقدس

وقال أحد المدونين: "اللهم افتح على غزة وانصرهم على عدوهم وحرر فلسطين والمسجد الأقصى المبارك.. ربنا أنت القادر على ذلك ولا نقدر على ما لا تشاء يا رحمن يا رحيم أرحم شهدائنا وألهم ذويهم الصبر وأجعل مثواهم الجنة ونحن من بعدهم.. إنك لقادر قدير على كل شيء"، وغرد مدون آخر: "اللهم احفظ غزة وأهلها شوارعها وكل ما فيها".