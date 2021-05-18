شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عدد من الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال فى جنين بينها حالة خطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عدد من المواطنين بينها جروح وصفت بالخطيرة، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من محافظة جنين.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن شابا يبلغ من العمر 25 عاما وهو من قرية أم دار، أصيب بالرصاص الحي في رأسه، خلال مواجهات اندلعت في قرية طورة، فيما أصيب شاب بعيار ناري حي والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت عند حاجز دوتان جنوب غرب جنين.