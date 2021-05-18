شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة والضفة الغربية والقدس لـ238 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت السلطات الصحية الفلسطينية، باستشهاد 238 فلسطينيا على الأقل وإصابة أكثر من 6000 آخرين جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والاشتباكات والحوادث بالضفة الغربية والقدس.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، فى إحصائية عامة نشرتها اليوم، أن الغارات الإسرائيلية على القطاع أودت حتى الآن بحياة 213 شخصا بينهم 61 طفلا و36 سيدة و16 مسنا، إضافة إلى إصابة 1442 آخرين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية فى تقرير تراكمى إن الاشتباكات والحوادث فى الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 23 فلسطينيا، إضافة إلى مصرع 1 آخر فى القدس، ولاحقا أفادت فى بيان منفصل بمقتل شاب فى مدينة البيرة قرب رام الله.

كما أضافت الوزارة أنه تم رصد أكثر من 3800 إصابة بين الفلسطينيين فى الضفة الغربية وما يربو على 1000 فى القدس.

ويشهد الصراع الفلسطينى الإسرائيلى منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات فى منطقة الحرم القدسى الشريف وحى الشيخ جراح فى القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها .