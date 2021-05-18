شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى وإصابة جنديين إسرائيليين إثر مواجهات بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي للبيرة في الضفة الغربية، حيث تندلع مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية شهدت استخدام الرصاص الحي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان اليوم - إن أحد الفلسطينيين استشهد متأثرا بإصابته عند المدخل الشمالي للبيرة برصاص الجيش الإسرائيلي، ليرتفع بذلك عدد شهداء المواجهات في الضفة الغربية إلى 24 فلسطينيا منذ تصاعد المواجهات مع القوات الإسرائيلية.

من جانبه أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي - في بيان - أن اثنين من جنوده أصيبا في منطقة البيرة حيث تعرضت قوة عسكرية كانت بالقرب من المنطقة إلى إطلاق نار.

وأوضح البيان - أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن "القوة وجنود آخرين ردوا بإطلاق نار نحو مصادر النيران"، بالإضافة إلى التعامل مع إطلاق النار نحو مقر قيادة فرقة يهودا والسامرة بالضفة الغربية".