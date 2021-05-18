شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة 16 مقدسيا خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد الهلال الأحمر الفلسطينى فى القدس، بإصابة 16 مقدسيا بجروح خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى قرب باب العامود وفى حى الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأوضح بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن 3 إصابات تم نقلها إلى المشافي، فيما عولجت 6 إصابات فى باب العامود ميدانياً، وتعددت الاصابات بالمطاط وقنابل الصوت واختناق بالغاز.

وفى السياق، أصيب طفل بكسور متوسطة جراء دهسه من قبل مستوطنين فى قرية خربة زكريا جنوب بيت لحم، حيث أفاد مصدر أمنى بأن مستوطنين دهسوا طفلا جنوب بيت لحم، وتم نقله إلى المستشفى.

وفى سياق متصل، أصيب خمسة فلسطينيين مقدسيين على الأقل، واعتقل 8 آخرون، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة انطلقت قرب باب العامود بالقدس المحتلة، تنديدا بالعدوان الوحشى على شعبنا.

وأفاد الهلال الاحمر بالقدس -فى بيان- بأن الاحتلال هاجم بشكل وحشى المتظاهرين المتواجدين قرب باب العامود، واعتدى عليهم بالضرب المبرح، ورشهم بالمياه العادمة ما تسبب بإصابة العشرات منهم بجروح مختلفة واختناق، موضحا أن طواقمه تعاملت مع 5 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فى باب العامود.

وأكد الشهود أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المشاركين واقتادتهم إلى مراكز الشرطة القريبة من باب العامود، كما تم اعتقال عدد من المواطنين بعد الاعتداء عليهم فى سوق خان الزيت وفى طريق باب الواد من البلدة القديمة.

كما قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مئات المواطنين المتظاهرين قرب حاجز "بيت إيل" حيث أطلقت الرصاص الحى والمطاطى وعشرات قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين والصحفيين وطواقم الاسعاف وكل من تواجد فى المنطقة. ما اسفر عن اصابة عدد منهم.