شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يتعهد بدعم السودان مالياً وسياسياً لإنجاز التحول الديمقراطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، بأن يستمر التكتل الموحد بدوله ومؤسساته، فى دعم السودان سياسياً ومالياً؛ لإنجاز التحول الديمقراطي.

جاء ذلك فى تغردية لبوريل على حسابه فى موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الثلاثاء تعليقاً على مشاركته فى المؤتمر الدولى الذى نظمه أمس الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، لدعم الانتقال السياسى والاقتصادى فى السودان، حسبما ذكرت وكالة اكى الايطالية.

ووصف بوريل السودان بـ"الشريك المهم" لأوروبا، معرباً عن قناعته بأن الانتقال التاريخى لهذا البلد يشكل مصدر الهام للمنطقة بشكل أوسع.

وفى السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أن العالم يستقبل السودان بشكل جديد تماما بعد ثورة ديسمبر.

وقال حمدوك عبر تغريدة على حسابه في موقع التدوينات القصيرة تويتر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الثلاثاء، "جئتُ لباريس أحمل معي آمال وأحلام ملايين السودانيين، وأجيال لم تعش لترى السودان الحر المستقر " .

وأضاف "شهدنا اليوم كيف أن العالم يستقبلنا بشكل جديد تماماً بعد ثورة نسائنا ورجالنا المجيدة.. وسنعمل للاستفادة القصوى من هذا الزخم لإنجاز الحلم السوداني وتحقيق وعد ديسمبر".