شكرا لقرائتكم خبر عن شهاداتها صالحة في جميع منافذ المملكة.. قائمة المختبرات المعتمدة لفحص كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) قائمة بالمختبرات المعتمدة لدى وزارة الصحة، لإجراء فحص كورونا (كوفيد-19) بمختلف مناطق المملكة، تزامنا مع رفع قرار منع السفر للمواطنين. وأكدت “وقاية” على أن الشهادات الصادرة من هذه المختبرات صالحة في جميع منافذ المملكة (البرية، البحرية، الجوية). للاطلاع على قائمة المختبرات المعتمدة لفحص فيروس كورونا (اضغط هنا).

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