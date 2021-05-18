شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلقي كلمة في مؤتمر باريس لدعم السودان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أفادت مراسلة قناة الإخبارية في فرنسا، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سوف يلقي كلمة اليوم في مؤتمر باريس لدعم السودان وذلك لتأكيد دعم السعودية المستمر للدول الإفريقية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وجه أمس بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية لجمهورية السودان لدى صندوق النقد الدولي بحوالي 20 مليون دولار، وذلك كمبادرة من المملكة للمشاركة في معالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون على جمهورية السودان.
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