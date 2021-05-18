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ولي العهد يلقي كلمة في مؤتمر باريس لدعم السودان

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هيثم سليمان 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت مراسلة قناة الإخبارية في فرنسا، أن ولي العهد الأمير ، سوف يلقي كلمة اليوم في مؤتمر باريس لدعم السودان وذلك لتأكيد دعم المستمر للدول الإفريقية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وجه أمس بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية لجمهورية السودان لدى صندوق النقد الدولي بحوالي 20 مليون دولار، وذلك كمبادرة من المملكة للمشاركة في معالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون على جمهورية السودان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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