مستشار السيسي يحسم الجدل حول دخول سلالة كورونا الهندية إلى مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعن مستشار الرئيس المصري للصحة، محمد عوض تاج الدين، أنه حتى هذه اللحظة لم ترصد السلطات الصحية في البلاد أي حالات من سلالة كورونا الهندية في مصر.



وأوضح أن هناك احتياطات احترازية قوية في كل المنافذ والمطارات، والموانئ البرية للحد من دخولها إلى مصر.

وتابع مستشار الرئيس المصري، أن الدولة بمتابعة دقيقة من الحكومة وهيئة الشراء الموحد تسعى سعيا حثيثا للتعاقد مع جميع المصادر المنتجة للقاح المضاد لفيروس كورونا، وسيتولى الجانب المالي لهذه الحملة صندوق "تحيا مصر"، لتوفير أكبر قدر من اللقاحات للمصريين.

ولفت إلى أن بعض الدول استطاعت تلقيح عدد كبير من المواطنين، وأعادت النشاط الاقتصادي مرة أخرى، لافتا إلى أن التطعيم لا يعطي حماية بنسبة 100%، ولكنه دون شك يقلل من نشاط الفيروس ويقلل من الحالات الشديدة التي تحتاج إلى دخول مستشفيات، موضحا أن زيادة عدد الملقَحين مهم جدا في هذا الوقت.

وأشار إلى أن هناك استحواذا على اللقاحات من الدول المنتجة لها، وهي طعمت عددا كبيرا من مواطنيها، ومصر تتواصل مع الدول المنتجة للقاحات، وخاصة الصين، ولكن للأسف معظم إنتاج اللقاحات يؤخذ للدول المنتجة لهذه اللقاحات، ومنظمة "كوفاكس" كان يجب أن تحصل في النصف الثاني من مايو على 140 مليون جرعة لقاح، ولكن هذه اللقاحات تأخرت في الوصول نتيجة استحواذ هذه الدول