أطعمة تخفض التوتر العصبي.. أعرفها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف بحث جديد أجرته جامعة إيديث كوان الأسترالية أن وجود نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات مرتبط بنسبة أقل من الشد العصبي.



وأظهرت نتائج البحث أن الأشخاص الذين تناولوا 470 جراما، على الأقل، من الفاكهة والخضروات يوميا كان لديهم مستوى أقل من الشد العصبي بنسبة 10 % عن هؤلاء الذين استهلكوا أقل من 230 جراما. وتنصح منظمة الصحة العالمية بتناول 400 جرام، على الأقل، من الفواكه والخضروات يوميا.

وقالت سيمون رادافيلي-باجاتيني، المرشحة لنيل درجة للدكتوراه من معهد أبحاث التغذية بالجامعة، إن الدراسة تعزز الصلة بين الأنظمة الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات والصحة النفسية، بحسب ما نقله موقع "نيوروساين نيوز".

وأضافت: "وجدنا أن الأشخاص الذين تناولوا نسبة أكبر من الفواكه والخضروات يعانون من شد عصبي أقل من هؤلاء الذين لديهم مستوى أقل من الفواكه والخضروات وهو ما يشير إلى أن النظام الغذائي يلعب دورا رئيسيا في الصحة النفسية".

أوضح أن بعض الشد العصبي يعد طبيعيا، ولكن استمراره لأمد طويل، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية.

وقالت رادافيلي-باجاتيني: "الشد العصبي طويل الأمد، والذي لا يعالج، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية تشمل أمراض القلب والسكري والاكتئاب والقلق، وبالتالي نحن بحاجة للتوصل لطرق للحيلولة دون مشاكل الأمراض النفسية، والتخفيف منها في المستقبل".

وفي حين أن الآليات وراء كيف يؤثر استهلاك الفواكه والخضروات على الضغط العصبي، لا تزال غير واضحة، تقول رادافيلي-باجاتيني إن المواد المغذية الرئيسية يمكن أن تكون أحد العوامل في هذا الشأن.

وأوضحت: "تحتوي الخضروات والفواكه على مغذيات مهمة مثل الفيتامينات والمعادن والفلافونويد والكاروتينات التي يمكن أن تخفف من الشد العصبي الالتهابي والتأكسدي، وبالتالي تحسن الصحة النفسية".

وقالت إن "الشد العصبي الالتهابي والتأكسدي في الجسم عاملان معروفان يمكن أن يؤديا إلى الشد العصبي المتزايد والقلق وتراجع المزاج".