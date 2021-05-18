كيف تفاعل عدد كبير من السعوديين مع هاشتاغ "فلسطين ليست قضيتي"

دبي - محمود عبدالرازق - ولكن في الإمارات، التي اعترفت هي والبحرين بإسرائيل العام الماضي في إطار "اتفاقيات إبراهيم" التي تدعمها الولايات المتحدة، يأتي الانتقاد الرسمي لإسرائيل الآن متوازنا في أغلب الأحيان مع تعبير شعبي عن انتقاد شديد اللهجة للطرف الآخر، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

ووصل الأمر أحيانا في الإمارات إلى ترديد نقاط تستند إليها الأحاديث الإسرائيلية عند إدانة مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير غزة.

© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA

فقد كتب وسيم يوسف وهو داعية إسلامي في الإمارات على حسابه في تويتر، الذي يتابعه 1.6 مليون شخص، "تطلق حماس صواريخ بين مساكن ومنازل الناس، وحينما يأتي الرد تتباكى حماس وتصرخ أين العرب أين المسلمون؟ جعلتم غزة مقبرة للأبرياء والأطفال!".

وكتب إماراتي آخر هو منذر الشحي على تويتر "لن أقف أو أتعاطف مع أي جماعة إرهابية كانت كحماس مثلا لنصرة أي قضية وإن كانت مغلفة بغلاف الإنسانية والدين. #لا_للإرهاب".

حتى إن وسما (هاشتاغ) بدأ ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بين بعض الخليجيين هو #فلسطين_ليست_قضيتي.

ورد عدد كبير من السعوديين على وسم (فلسطين ليست قضيتي) بنشر صور للعاهل السعودي الملك سلمان مع عبارته "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى".

وفي 13 مايو/أيار بث التلفزيون السعودي لقطات لإمام الحرم المكي يدعو لنصر الفلسطينيون على أعداء الله، بعد أقل من عام على حثه على عدم انتقاد اليهود بعد اتفاقيات سبتمبر/ أيلول.

وبحسب الوكالة ستُصعّب مشاهد الدمار في قطاع غزة على الأرجح نيل إسرائيل الجائزة الدبلوماسية الكبرى ألا وهي اعتراف السعودية بها. لكن حتى الآن لم تُبد الدول الخليجية الثرية الأخرى التي استثمرت في فتح علاقات مع إسرائيل العام الماضي أي مؤشر علني على إعادة النظر في الأمر.

وقال نيل كويليام الباحث الزميل في معهد تشاتام هاوس إنه سيكون "من المحال" أن تفكر القيادة السعودية الآن في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ليس قبل عامين على الأقل.

© AFP 2021 / MAHMUD HAMS

وقال سعودي يدعى عبد الرحمن التواجري (29 عاما) كان يزور مركز تسوق في الرياض لـ"رويترز" إن الدول التي اتفقت على السلام مع إسرائيل ينبغي حقا أن تعيد النظر في الأمر لأنه لا يمكن الوثوق في إسرائيل فهم "لا يلتزمون بالمواثيق والعهود".

وأضاف "المعروف أن في الاتحاد قوة فإذا اتحدت الدول العربية والإسلامية وتكاتفت وكانت على يد واحدة وقلب واحد ستنتهي الأزمة والمفروض أن تنتهي من زمان لو كانوا كلهم على قلب ردل واحد".

لكن الإماراتيين وربما غيرهم استثمروا على الأرجح الكثير جدا في سياسة السلام مع إسرائيل مما يجعل من الصعب عليهم أن يغيروا نهجهم الآن فجأة.

وقال المعلق الإماراتي البارز عبد الخالق عبد الله إن اتفاقيات إبراهيم عملية لا رجوع فيها. وأضاف إنه كان من الواضح جدا أنها تتفق مع الأولويات الوطنية والمصالح الإستراتيجية للإمارات لذا فإنه لا عودة إلى الوراء.

© AP Photo / John MacDougall

وأعلن مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، أن خسائر القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من اسبوع على قطاع غزة بلغت 244 مليون دولار، مشيرا إلى أن الغارات الإسرائيلية دمرت 73 مقرا حكوميا، واستهدفت شبكات المياه والصرف الصحي.

وقال معروف في مؤتمر صحفي إن "خسائر قصف الاحتلال تقترب من 244 مليون دولار"، مضيفا "الاحتلال دمر 73 مقرا حكوميا وشبكات للمياه والصرف الصحي".

وتابع: "الاحتلال استهدف عيادة الرمال لعرقلة الرعاية الطبية".

وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في بيان أن "أكثر من 38 ألف شخص لجأوا إلى 48 مدرسة تابعة للوكالة في قطاع غزة، جراء القصف المدفعي والغارات الجوية التي يشنها للجيش الإسرائيلي بشكل مكثف في مناطق متفرقة من القطاع".