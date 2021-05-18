منظمة دولية تنفذ مشروعا ينقذ عراقيين من عطش سنوات تسبب به الإرهاب

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Nazek Mohammed

فقد أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، عن توقيع اتفاق مع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، التابع للحكومة العراقية، يقضي بتزويد سكان ناحية الإسحاقي في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، بمياه الشرب.

وأوضح البرنامج وهو شبكة تطوير عالمية تابعة للأمم المتحدة اختصارها "UNDP"، أنه سيتم استخدام نحو 1.25 مليون دولار قدمها البنك الإسلامي للتنمية إلى صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من الإرهاب، في إعادة تأهيل محطة مياه ناحية يثرب في صلاح الدين التي أصيبت بأضرار شديدة في الصراع ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكشفت فاي داود، مسؤولة فريق الإعلام والتواصل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، 18 مايو/أيار، أن الجدول الزمني لتنفيذ المشروع هو 18 شهرًا، وتقييم الموقع (شهرين).

وأضافت داود، أنا تقديم العطاءات وإحالة المشروع للتعاقد يستغرق (4 أشهر)، و أن تنفيذ المشروع والتسليم (12 شهرًا)، منوهة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتوقع استكمال التنفيذ وتسليم المشروع المكتمل للحكومة بحلول أوكتوبر/تشرين الأول 2022.

ولفتت داود، إلى أن هذا المشروع هو الأول الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل ReFAATO، لافتة إلى أن البرنامج يتطلع إلى مزيد من المشاركة مع ReFAATO لتنفيذ رؤية مشتركة بهدف تحقيق الاستقرار والتنمية الكاملين في المناطق المحررة في العراق.

وعن مشاريع أخرى تخص المياه، تابعت داود، مع ذلك يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا بتنفيذ مشاريع مياه مماثلة في مناطق أخرى محررة من العراق وكذلك في البصرة الواقعة أقصى جنوب البلاد.

وأكدت مسؤولة فريق الإعلام والتواصل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، أن البرنامج أكمل تنفيذ أكثر من 200 مشروع متعلق بالمياه في المناطق المحررة، مع 50 مشروعاً آخر قيد التنفيذ حالياً.

وحسب بيان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن الاتفاق سينفذ من خلال مشروع إعادة الاستقرار التابع للبرنامج الذي يدعم عودة النازحين في خمس محافظات تحررت من سطوة "داعش" الإرهابي، عبر مشاريع إعادة الاستقرار، كإعادة تأهيل البنية التحتية، ودعم سبل العيش، وأعمال البلديات، ونشاطات التماسك المجتمعي.

وتقول الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة علي أحمد، في البيان الذي تلقته "سبوتنيك" : "منذ أن بدأنا برامجنا لإعادة الاستقرار في منتصف عام 2015، عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق جنباً إلى جنب مع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية في مهمة صعبة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الصراع ضد تنظيم "داعش".

© AP Photo / Sam McNeil

وأضافت أحمد، مع اكتمال العمل في نحو 3000 مشروع لدعم 11 مليون عراقي، يواصل البرنامج تلبية متطلبات الاستقرار الملحة في المجتمعات الضعيفة، مشيرة إلى أن اتفاق إعادة تأهيل محطة مياه ناحية يثرب يرسم الطريق إلى شراكة متنامية بين البرنامج الإنمائي وصندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من الإرهاب، وسط تطلع إلى العمل معاً بشكل وثيق لإعادة السلام والاستقرار إلى العراق.

وأكملت أحمد قولها : "نرحب أيضاً بالتعاون الجديد مع البنك الإسلامي للتنمية الذي قدم بسخاء أموالاً ستتيح لنحو 80.000 من سكان المنطقة الحصول على حاجتهم من مياه الشرب النظيفة والآمنة".

وعلى صعيد متصل، قال رئیس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العملیات الإرهابية، محمد ھاشم العاني في بيان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: یسعدنا أن نشھد تواصل الجهود الدولیة الجدیة والمساعي الإقلیمیة المخلصة لدعم العراقي في برامجه المتواصلة في مجال إعادة الأعمار والتعاون المجتمعي".

وبين العاني، أن الاتفاق بین صندوق إعادة الأعمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوفیر میاه صالحة للشرب في منطقة الإسحاقي یكتسب أهميته القصوى من جدیة ھذا القطاع، إذ أن میاه الشرب الصالحة للاستهلاك لا تقدر بثمن.

وأختتم العاني حديثه في ھذا الصدد بالقول: "نغتنم الفرصة لتأكید التعاون والتنسیق المشترك ودعمنا المسبق لكل الأطراف الدولیة والتي تود وتساهم فعلا یداً بيد مع العراق حالیا أو مستقبلا في برامج إعادة الأعمار والتعافي والتنمیة الحضریة وھذا ما یسعدنا أن نشید به الیوم من مبادرة كریمة من بنك التنمیة الأسلامي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

الجدير بالذكر، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكمل قرابة 200 مشروع خاص بالبنية التحتية للمياه في كل اأنحاء المناطق المحررة في الأنبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين، ضمن برنامج إعادة الاستقرار، كما وفر لأكثر من 3.5 مليون نسمة تحسين إمكانية الحصول على المياه، فيما يجري العمل أيضاً في 50 مشروعاً آخر.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.