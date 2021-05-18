الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة بأن الشاب وصل إلى مجمع فلسطين الطبي بحالة حرجة، ومصابا بالرصاص الحي في الصدر.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "إن الجنود الإسرائيليين المتواجدين على حاجز عسكري في محيط مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي البيرة، أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في مسيرة مركزية انطلقت بمشاركة الآلاف تنديدا بالعدوان على شعبنا".

وأضافت الوكالة أن "الجيش الإسرائيلي استهدف مركبة إسعاف فلسطينية بالرصاص الحي بشكل مباشر، أثناء قيامها بواجبها الانساني في تقديم الإسعاف للمواطنين".

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.

وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.